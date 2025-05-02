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Çalıştığı zincir markette mesai arkadaşı tarafından darbedildi

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde zincir markette çalışan 23 yaşındaki genç bir kadın, mesai arkadaşı tarafından darbedildi. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şahsın genç kadının üzerine yürüyüp yumruğunu gösterdiği ve boğazını sıkarak darbettiği görülüyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, zincir markette çalışan Birsen D.'nin (23), mesai arkadaşı Abdullah K. (25) tarafından darbedildiği anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, önceki gün saat 13.00 sıralarında, Bahçelievler Mahallesi'ndeki zincir markette meydana geldi. Birsen D., kasada çalışırken iş arkadaşı Abdullah K. ile aralarında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

BOĞAZINI SIKIP DARBETTİ

Abdullah K., Birsen D.'nin üzerine yürüyüp yumruğunu gösterdi, ardından boğazını sıkıp darbetmeye başladı. O anlar, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Birsen D., olayın ardından jandarmaya gidip, Abdullah K.'den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Abdullah K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Çalıştığı zincir markette mesai arkadaşı tarafından darbedildi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHad Bildiren:

İfadesinin ardından serbest bırakıldı. Nefret ediyorum bu ülkenin adaletinden nefret!

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Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Kim bilir numarasını istedi oda vermedi

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