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Çalık Holding'den açıklama var: Dövülerek öldürülen eski çalışanı suçladılar

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Çalıştığı Çalık Holding'ten haklarını alamadığı gerekçesiyle saksıya ateş eden Erol Eğrek, güvenlik görevlileri tarafından darbedildi. Eğrek'in aldığı darbeler sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesinin ardından Çalık Holding bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada hayatını kaybeden Eğrek'in tüm haklarını almasına rağmen şirketi suçladığı ifade edildi.

İstanbul'da tazminatını almak için Çalık Holding'in Şişli'deki binasına giden eski çalışan Erol Eğrek, güvenlik görevlilerinin saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan Eğrek, yaşamını yitirdi. Darp anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olay sonrası Çalık Holding yazılı bir açıklama yaptı.

SAKSIYA 3 EL ATEŞ ETTİ

49 yaşındaki Erol Eğrek, ruhsatlı silahı ile eski çalışanı olduğu Şişli'deki Çalık Holding'in binasına geldi. Eğrek, işten çıkartılmasının ardından tazminatını alamadığı gerekçesiyle şirket yetkilileriyle görüşmek istedi. İsteği yerine getirilmeyen Eğrek, binanın önünde bulunan saksıya silahıyla 3 el ateş etti.

TEKME TOKAT DÖVDÜLER

Korumaların üzerine gelmesiyle Eğrek, silahı başına dayadı. Güvenlik görevlileri ve korumalar 49 yaşındaki adama müdahale etmelerinin ardından Eğrek'i tekme tokat dövdü. Aldığı darbeler sonrası hastaneye kaldırılan Eğrek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası 6 koruma gözaltına alındı.

ÇALIK HOLDİNG'DEN AÇIKLAMA

Yapılan açıklama şöyle: "9 Mayıs 2025 tarihinde, saat 14.30 sularında, Holding binamızın önünde silahlı bir eylem girişiminde bulunulmuştur. İlgili kişi, 3-4 el ateş etmiş ve binamız ile hastane arasındaki işlek alanda hayati tehlikeye yol açmıştır. Yakın çevrede okul, hastane ve çalışanların olduğu göz önünde bulundurularak derhal emniyet güçlerine haber verilmiş, kişinin silahıyla direnmesi üzerine, herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmaması adına süratle müdahale edilmiş ve emniyet mensuplarına teslim edilmiştir. Akşam saatlerinde, yetkili birimlerden, eylemi gerçekleştiren Erol Eğrek'in maalesef hayatını kaybettiği öğrenilmiştir. Öncelikle hayatını kaybeden merhum Erol Eğrek'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

"HAKLARINI ALMIŞTI"

Erol Eğrek, 10 yıl kadar önce, azınlık hissedarı olduğumuz yurtdışındaki bir fabrikada görev yapmış, daha sonra tüm haklarını alarak görevinden ayrılmıştır. Ancak bugüne kadar geçen 10 yıllık süreçte şirketimize karşı, haklarını almadığına dair birtakım iddialarla adli ve idari makamlara asılsız suçlamalarda bulunmuştur.

"ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE PAYLAŞACAĞIZ"

Başlatılan adli süreci yakından takip ediyor ve tüm yetkili makamlarla iletişim halinde hareket ediyoruz. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, resmi makamların açıklamaları dışında yapılacak yorum ve spekülasyonlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Yaşanan hukuki süreçle ilgili gelişmeleri şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz."

Çalık Holding'den açıklama var: Dövülerek öldürülen eski çalışanı suçladılar
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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