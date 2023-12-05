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Çağrı merkezli dolandırıcılık çetesine operasyonda 32 tutuklama

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İzmir merkezli kurulan çağrı merkezi ofislerinde kedilerini avukat ya da icra memuru olarak tanıtan dolandırıcılık çetesi, 10 milyon lira vurgun yapmıştır. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda 32 şüpheli tutuklanmıştır.

Çağrı merkezli dolandırıcılık çetesine operasyonda 32 tutuklama

İZMİR - Kurdukları çağrı merkezi ofislerinde kedilerini avukat ya da icra memuru olarak tanıtıp 10 milyon lira vurgun yapan ve İzmir merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan şüphelilerden 32'si tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğince; 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma', 'Yönetmek', 'Üye Olmak', 'Nitelikli Dolandırıcılık', 'Pos Tefeciliği ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama' suçlarına ilişkin olarak uzun süreli yürütülen teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda, liderliğini Ö.A.'nın yaptığı suç örgütüne İzmir merkezli Bursa, Manisa, Çorum ve Diyarbakır illerinde bulunan adreslerine özel harekat ve helikopter destekli eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

69 şüpheli gözaltına alındı

Suç örgütü üyelerinin farklı adreslerde kurmuş oldukları çağrı merkezi ofislerinde, ülkemizin birçok ilinde ve ilk belirlemelere göre 94 mağdur vatandaşımıza internet sitelerine verdikleri sahte kiralık ev ilanları ile kaparo ücreti adı altında hesaplarına para yatırttıkları ayrıca, kendilerini telefonda avukat ya da icra memuru olarak tanıtarak 'adınıza açılan icra davaları var, sizi uzlaştırma için avukata yönlendiriyorum' şeklinde farklı hayali mizansenler ile korku ve panik oluşturarak banka hesaplarına yaklaşık 10 milyon TL yatırtarak haksız kazanç elde ederek, çok sayıda dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştirdikleri tespit edildi. Operasyonda toplam 69 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Çeşitli türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi

Operasyonlarda yapılan aramalarda; 1 adet 6.35 ruhsatsız tabanca, 50 adet 6.35 mermi ve 149 adet 9x19 mermi, 1 adet Blow F92 ibareli kurusıkı tabanca ve 21 adet fişek, 879 gram Scanc uyuşturucu madde, 9.5 gram kristal diye tabir edilen uyuşturucu madde, 500 adet Galara 300 mg hap, 339 Adet Sumra hap, 9 Adet Sanavel Symra, 28 adet Xanax hap, alüminyum folyo içerisinde bir miktar metamfetamin uyuşturucu maddesi, 5 adet Bong düzeneği ve 1 adet hassas terazi, 4 Adet 22 ayar altın bilezik, 90 bin TL ve 1 adet para sayma makinesi ile 10 adet pos cihazı ve çok sayıda dijitaller ele geçirildi.

IBAN kiralıyorlarmış

Olayla ilgili çalışmalarını derinleştiren Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çete üyelerinin vatandaşlara bin lira ile 2 bin lira arası değişen ücretlerde para vererek, vatandaşların IBAN hesaplarını para aktarmada kullandıklarını ortaya çıkardı.

32 tutuklama

Operasyonda yakalanan 69 şüpheliden 15'i kolluk ve savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 54 şüpheliden 32'si tutuklandı; 22 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı İzmir Dolandırıcılık Diyarbakır Bursa İzmir Uyuşturucu Gözaltı Suç Operasyon 3. Sayfa Güncel Haberler

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