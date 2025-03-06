Çağla Tuğaltay cinayeti: 25 yıldır aydınlatılmayı bekleyen gerçekler

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Fulya semtindeki evinde 5 Haziran 2000 yılında okuldan eve döndükten sonra öldürülen 15 yaşındaki lise öğrencisi Çağla Tuğaltay cinayeti 25 yıldır çözülemedi.

BOĞAZI KESİLMİŞ VAZİYETTE BULUNMUŞTU

Tuğaltay, 25 yıl önce, en güvenli olması gereken yerde, abisinin odasında, üzerinde okul formasıyla boğazı kesik vaziyette bulunmuştu. Cinsel istismar bulgusu olmadığı da belirtilmişti.

ŞÜPHELİ AĞABEYİNİN RESMİ İFADESİ BİLE ALINMAMIŞTI

tv100'ün haberine göre; ağabey İlker Tuğaltay, olay günü Ordu'da olduğunu söyledi. Ancak 2017'ye kadar resmi ifadesi bile alınmadı, kan ve DNA örnekleri de ancak 2017'de alındı. Evde yapılan incelemelerde yabancı bir parmak izi veya DNA bulunmadı, sadece ev halkına ait izler vardı. Adli Tıp Profesörü Halis Dokgöz, "Katil solaktır." yorumunda bulundu. Ağabey İlker Tuğaltay da solak.

DOSYA RAFTAN İNDİ!

Cinayet faili meçhul kaldı. Ancak 16 Ekim 2024'te ilk kez İlker Tuğaltay'ın resmi ifadesi alındı. Bugüne kadar yalnızca mülakat yapılmış ve ona inanılmıştı. Şu an dosya hareketli.

ŞÜPHELER AĞABEYİN ÜZERİNDE

Alt komşu Gökçe, resmi ifadesinde Çağla'nın anahtarıyla eve girdiğini, içeride olan kişiye şaşkınlık ifadesiyle üç kez 'A-a' dediğini, ardından bir konuşma, koşturma ve yüksek sesle kavga duyulduğunu, babasının ise "Ağabeyi gelmiştir, yine kavga ediyorlardır." dediğini belirtti. Mahallede herkes en başından beri İlker Tuğaltay'dan şüpheleniyordu. Bugün de halkın büyük çoğunluğu aynı şüphede.

'TANIDIK BİRİ' ŞÜPHESİ

O dönem basına yansıyan haberlerde kayda şunlar geçiriliyordu:

Levent Kız Meslek Lisesi öğrencisi Çağla Tuğaltay'ı 'tanıdık birinin' öldürmüş olabileceği bildirildi.

Korkunç olay Çağla'nın annesinin eve telefon etmesinden sonra ortaya çıkmıştı.

Telefonun uzun süre cevap vermemesi üzerine evin anahtarını verdiği komşusuna telefon eden Gülnur Hanım, gidip bakmasını rica etti. Nilgün Çemberli adlı komşu kadın, içeri girdiğinde dehşet bir manzarayla karşılaştı.

Henüz 15 yaşındaki Çağla'yı boğazı kesilmiş olarak komşu kadın hemen polise haber verdi.

verdi. Tecavüz bulgularına rastlanmazken, küçük kızın iç çamaşırının çıkarıldığı kayıtlara geçti.

Giriş kapısında zorlama izi bulunamayan polis araştırmasında, katilin lavaboda ellerini yıkadığı anlaşıldı.

65 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Savcılıkça başlatılan soruşturma kapsamında, bugüne kadar Çağla Tuğaltay'ın erkek arkadaşı ve ağabeyi İlker Tuğaltay da dahil yaklaşık 65 kişinin ifadesi alındı. Ağabey İlker Tuğaltay cinayet günü üniversite eğitimi almak için yerleştiği Ordu'da olduğunu söyledi.

ZAMAN AŞIMININ KIYISINDAN DÖNÜLDÜ

Dosya 5 Haziran 2020'de zaman aşımına uğrayacakken son anda bir gelişme yaşandı. Soruşturmayı yürüten faili meçhul suçlar bürosunun olay tarihinde kapıcılık yapan bir kişinin ifadesini aldığı ve bu kişinin kan örneğiyle cinayetten sonra apartmanda bulunan kan ve Çağla'nın tırnağından elde edilen doku örneğinin karşılaştırılmasını istediği öğrenildi. Ancak Aralık 2024'e dek başkaca bir gelişme yaşanmadı.

"AİLE ÜYELERİNİN YAZILI İFADESİ ALINMAMIŞ"

"Dosya kapanıp gitti, bu cinayet bir sır olarak kaldı" diye düşünülürken geçen aylarda Avukat Ümit Altay, faili meçhul suçlar bürosu savcılığına başvurarak 14 maddelik bir dilekçe sundu. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Çağla Tuğaltay'ın ağabeyi İlker Tuğaltay'ın ifadesini aldı.

Altay şunları söyledi: "Ailenin 24 yıldır çıktığı bütün programları metinleştirdik. Analizini yaptık ve bir dilekçe haline getirdim. Bunu da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ilettim Dosyada daha önce aile üyelerinin hiçbir şekilde yazılı ifadesi alınmamış.

"KOLLUK VE SAVCILIĞIN İHMALİ VAR"

Direkt şüpheli değil, tanık olarak da ifade alınmamış. Çok eksikler var. Deliller gerektiği gibi toplanmamış. Bizce bu noktada kolluk ve savcılığın ihmali var. Dilekçemizi savcılığa iletmemizin ardından 16 Ekim'de İlker Tuğaltay'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Faili Meçhul Suçlar Bürosu Savcılığı'nca ifadesi alındı. 24 sene sonra atıl olan faili meçhul bir dosyada tekrar harekete geçildi."

ÖZEL EKİP TALEBİ

Gelişmeden sonra birçok sosyal medya kullanıcısı Çağla Tuğaltay cinayetinin aydınlatılması için özel ekip kurulmasını istedi. Gözler konuyla ilgili atılacak yeni adımlarda.