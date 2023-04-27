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Çadır kentteki yangında 2 aylık bebek hayatını kaybetti

Çadır kentteki yangında 2 aylık bebek hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde çadır kentte çıkan yangında 2 aylık Esila bebek hayatını kaybetti.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde çadır kentte çıkan yangında 2 aylık Esila bebek hayatını kaybetti.
Doğanşehir ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde depremzede vatandaşların kaldığı çadır kentte elektrik aksamı kaynaklı olduğu değerlendirilen yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen 2 aylık olduğu belirten Esila F. kaldırıldığı devlet hastanesinde tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Doğanşehir Karşıyaka Malatya 3. Sayfa Haberler

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