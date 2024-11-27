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Cadde Ortasında Ateş Açan Şahıs Yakalandı

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir kişi, husumetlisine cadde ortasında ateş açarak yaraladı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralı hastaneye kaldırıldı, şüpheli kısa sürede yakalandı.

Cadde ortasında ateş edip yaraladı, olay anı kameraya yansıdı

KONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir kişi, cadde ortasında husumetlisine ateş ederek ayağından yaraladı. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Yeni Cami Mahallesi Ordinaryüs Sadi Irmak Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şüpheli M.P., daha önceden aralarında husumet bulunan ve cadde üzerinde yürüyen İ.K.'ye yanında bulunan tabanca ile ateş etmeye başladı. Olay sırasında İ.K., park halindeki bir otomobilin önüne saklanarak kendisini mermilerden korumaya çalıştı. Dört el ateş edilirken, mermilerden bir tanesi İ.K.'nin sağ ayak topuğuna, diğerleri çevredeki iş yerlerinin cam ve kepenklerine isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı İ.K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, olay yerinden kaçan şüpheli M.P., polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olay anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Cadde Ortasında Ateş Açan Şahıs Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL SÜNBÜL - 3.Sayfa
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