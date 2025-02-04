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Minibüsçülerin beyzbol sopalı "yolcu" kavgası cinayetle son buldu

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Büyükçekmece'de minibüsçüler arasında "yolcu alma" meselesinden kavga çıktı. Beyzbol sopasıyla başına darbe alan bir minibüs şoförü dakikalar sonra fenalaşınca kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi E-5 yan yolda 2 Şubat Pazar günü dehşet yaşandı. Yakın şehirlere minibüsle yolcu taşımacılığı yapan Çağlar U. (40) ve Nihat Baysal (61) arasında "yolcu alma" meselesinden tartışma çıktı. Kısa sürece kavgaya dönüşen tartışmada Çağlar U. aracından aldığı beyzbol sopasıyla Baysal'ın kafasına vurdu.

DAKİKALAR SONRA FENALAŞIP HAYATINI KAYBETTİ

Kavga çevrede bulunan diğer vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Olaydan dakikalar sonra dükkana giren Nihat Baysal fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Baysal burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI

Yapılan ihbar üzerine Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Çağlar U. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Yaşanan olay anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Çağlar U.'nun Nihat Baysal'a beyzbol sopasıyla vurması ve çevredekilerin araya girmesi yer aldı.

Minibüsçülerin beyzbol sopalı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

2 veya 3 fazla yolcu almadan dolayı kavga çıkmıştır. 3 yolcudan kazanacakları para en fazla 90 TL bu ücret ne can almaya ne de can vermeye değmez. Adam öldüren zaten cezaevinde en az 20 yıl yatacak ve 90 TL binlerce kat fazlası kadar para tüketecek. Birde bu dava mahşerde görülecek.

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Haber YorumlarıKenan Aslan:

Barbarlık başka bişey değil.Avrupa boşuna Avrupa degil

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Ne gerek şiddete acaba kahraman mı oluyosunuz saldırınca sanki

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