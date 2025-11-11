Seyir halindeyken arkadaşlarına kurşun yağdırdı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
İstanbul Büyükçekmece'de seyir halindeki araçtaki kişiler arasında tartışma kanlı bitti. Silahla ateş ederek araçtaki 2 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de ağır yaralayan şahıs daha sonra yaya olarak kaçtı.
- Büyükçekmece'de otomobil içindeki 4 kişi arasında çıkan tartışma sonucu bir kişi 3 arkadaşına ateş açtı.
- Saldırıda 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
- Saldırgan olay yerinden kaçtı ve polis tarafından aranıyor.
Büyükçekmece'de otomobil içerisindeki 4 kişi arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Bir kişinin 3 arkadaşına açtığı ateş sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.
3 ARKADAŞINI VURUP KAÇTI
Mimar Sinan Merkez Mahallesi D100 Otoyolu Aksaray istikametinde seyir halindeki otomobilin içinde bulunan 4 kişi arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışma sonucu 1 kişi otomobil içinde beraber seyahat ettiği diğer 3 kişiye ateş etti. Şahıs ardından otomobilden inerek yaya olarak kaçtı. Birden fazla el silah ateşlenen saldırıda otomobilin içinde bulunan 3 kişiden ikisi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.
POLİS EKİPLERİ SALDIRGANI ARIYOR
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Ağır yaralanan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırının yapıldığı yere sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri, aracın içinde inceleme yaptı.
GENİŞ ÇAPLI ARAMA BAŞLATILDI
Saldırı sonrası kaçan saldırgan için polis ekipleri geniş çaplı arama çalışması başlattı. Hayatını kaybeden kişiler cenaze nakil aracı ile Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Yaralanan kişinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.