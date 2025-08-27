Büyükçekmece'de Plajda Sigara Dumanı Kavgası

Büyükçekmece'de Plajda Sigara Dumanı Kavgası
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde, plajda sigara dumanı tartışması kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kadın diğerinin kolunu ısırdı, olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde, plajda kadınlar arasında çıkan 'sigara dumanı' tartışması kavgaya dönüştü. Bir kadın diğerinin kolunu ısırdı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Büyükçekmece ilçesi Güzelce'de plajda yaşandı. İddiaya göre kadınlar arasında 'sigara dumanı rahatsız ediyor' tartışması çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kadın diğerinin kolunu ısırdı. Arbede, sahildeki diğer vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Yaşanan anlar ise sahilde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Konu emniyete taşındı. - İSTANBUL

