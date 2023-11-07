Büyükçekmece'de Ölü Bulunan Kişinin Arkadaşı Gözaltına Alındı

BÜYÜKÇEKMECE'de bazanın içinde ölü olarak bulunan 39 yaşındaki Fikret Aydın'ı öldürdüğü iddiasıyla arkadaşı Tolga Y. gözaltına alındı. Şüphelinin poliste verdiği ifadesinde 'Beni babamın yanında küçük düşürmüştü. Sürekli uyuşturucu kullanmam için baskı yapıyordu. Bu nedenle aramızda kavga çıktı' dediği öne sürüldü. Şüpheli adliyeye sevk edildi.

BÜYÜKÇEKMECE'de bazanın içinde ölü olarak bulunan 39 yaşındaki Fikret Aydın'ı öldürdüğü iddiasıyla arkadaşı Tolga Y. gözaltına alındı. Şüphelinin poliste verdiği ifadesinde 'Beni babamın yanında küçük düşürmüştü. Sürekli uyuşturucu kullanmam için baskı yapıyordu. Bu nedenle aramızda kavga çıktı dediği öne sürüldü. Şüpheli adliyeye sevk edildi.

Büyükçekmece, Kamiloba Mahallesi'nde kardeşinin eski eşi olan M.A'nın evinde kirada oturan Fikret Aydın'dan yaklaşık 3 haftadır haber alınamıyordu. Ev sahibi M.A., bundan üç hafta önce kiracısından haber alamayınca çilingir çağırarak eve girdi. Ancak evde klimanın açık ve kimsenin olmadığını görünce kapıyı kapatarak oradan ayrıldı. Aradan günler geçmesine rağmen kiracısından yine haber alamayan M.A., bir kez daha eve girdi. Evden gelen koku üzerine araştırma yapan M.A., bazanın içindeki cesetle karşılaştı. Büyük ölçüde bozulmuş cesedin Fikret Aydın'a ait olduğu tespit edildi.

SON GİRİP ÇIKAN ARKADAŞ TAKİBE ALINDI

Evde yapılan aramada, uyuşturucu yetiştirilmek üzere kurulmuş bir düzenek, bir adet mermi kovanı ve çok sayıda mermi bulundu. Fikret Aydın'ın cesedi de yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, evde yalnız yaşayan Fikret Aydın'ın yanına sıklıkla Tolga Y.?nin geldiğini belirleyerek şüpheliyi takibe aldı.

BABAMIN YANINDA KÜÇÜK DÜŞÜRDÜ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmaların devamında, Tolga Y.?nin bir yakının polise verdiği ifadede, Tolga Y.?nin bir kişiyi silahla vurduğunu duyduğunu anlattı. Polis Tolga Y.?yi cinayetin faili olarak aramaya başladı. Adresi tespit edilen şüpheli Tolga Y. gözaltına alındı. Emniyette verdiği ifadesinde; Olay günü babam ile birlikte evine gitmiştik. Beni babamın yanında küçük düşürdü. Sürekli uyuşturucu almam için baskı yapıyordu. Psikolojik şiddet uyguluyordu. Sinirlendim, olay gerçekleşti. dediği öne sürüldü.

BİR GÜN SONRA GELİP BAZAYA YERLEŞTİRMİŞ

Olaydan bir gün sonra cinayetin işlendiği eve tekrar giden Tolga Y.?nin cesedi toparlayıp bazaya koyduğu, evi de temizlediği iddia edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.