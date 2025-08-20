Götürdüğü usta tarafından perte çıkartılan 15 milyonluk aracın sahibi konuştu

Büyükçekmece'de tamirhaneye bırakılan yaklaşık 15 milyon lira değerindeki otomobil, test sürücü yapan ustanın kaza yapması sonucu hurdaya döndü. Aracın sahibi Ömer Çelik, "5 gün oldu alalı. Bir kaza gerçekleşti. İlk duyunca tabi ki çok üzüldüm. Araca daha biz hiç binemedik, binemeden gitti" dedi.

Silivri'de akaryakıt ve inşaat sektöründe çalışan Ömer Çelik, 13 Ağustos'ta aldığı 15 milyon lira değerindeki lüks otomobilini Büyükçekmece'de tamirciye bıraktı. Hareket halindeyken araçtan gelen sesin nedenini anlamak için test sürüşüne çıkan usta, otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazanın ardından otomobili aynı tamirciye bırakan Çelik, kazayı yapan ustanın aracı satın alarak masrafının karşılanmasını istedi.

"ARACI ALALI 5 GÜN OLDU, ÇOK ÜZÜLDÜM"

Lüks otomobilin sahibi Ömer Çelik, "Aracı ayın 13'ünde aldım. 5 gün oldu alalı. Bir kaza gerçekleşti. Öncelikle sağlık konusunda hiçbir sıkıntı yok. Çok şükür, herkesin sağlık durumu iyi. Yapacak bir şey yok. Cana geleceğine mala gelsin. Aracın arka difüzörü düştüğü için verdim. Bir de rüzgar sesi geliyordu. Onu kontrol etmek için, teste çıktı arkadaşlar. Teste çıktıklarında bana haber verdiler. Ama bana 1 saat sonra gelip aracı alabilirsiniz dediler. 4-5 saat sonra, ben noterde bir işlem yaparken bana telefon geldi. Kaza yaptıklarını söylediler, bende fotoğraf istedim. Fotoğraf attıklarında ben tabi ki üzüldüm, aracı yeni aldık" dedi.

"HANENİZE HAYIRLI OLSUN DEDİK"

Ömer Çelik, "Bizde 'hanenize hayırlı olsun' dedik. Sonra yanlarına gittik ve konuştuk. Mağduruz, mağduriyetimizi karşılayacaklarını söylediler. İlk duyunca tabi ki çok üzüldüm. Araca daha çünkü biz hiç binemedik. Binemeden gitti yani. Yapacak bir şey yok. Aramızda bir tartışma çıkmadı. Çünkü zaten esnaflar, tanıdıklarımız. Bir problem yok mağduriyetinizi karşılayacağız dediler. Aracın kaskosu yoktu. Kendilerine arabanın satışını vereceğiz. Bize bir müddet söyleyin dedik. Aramızda anlaştık, konuştuk" ifadelerini kullandı.

"AZ BULUNAN BİR SÜPER SPOR BİR ARAÇ"

Çelik, "Olayın gündem olabileceğini düşündük tabi ki. Normal standart bir araç değil. Süper spor bir araç. Az bulunan bir araç olduğu için gündem olacağını düşündük. Onlar için de iyisiyle kötüsüyle bir reklam oldu. Reklamın iyisi kötüsü olmaz sonuçta. Yapacak bir şey yok. Bu konuda herkes mağdur. Türkiye'de tahmini 40-50 tane vardır bu araçtan. Zaten herkeste birbirinin arabasını tanır. O yüzden bayağı gündem oldu. Yapacak bir şey yok. Üzülüyoruz. Cana geleceğine mala gelsin. Hakkım sonsuz helal olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
Talisca'dan transfer olacağı iddialarına cevap

İddialara cevap vererek bu sezon forma giyeceği takımı açıkladı
Yorumlar (11)

Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

çok üzülmüş 15 milyonluk araca bidenemedigi için vah vah vah ulan ülkede çöpten insanlar ekmek sebze meyve topluyor

Yorum Beğen115
Yorum Beğenme41
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNetherill:

valla şöyle bir bakıyorum romanlardan başka çöpte kimseyi göremiyorum ayrıca romanlarda karton plastik felan topluyor. senin bu çöpte insanlar ekmek sebze nerde duruyor bir söylesene şahsi gidip yardım yapıcam.

yanıt28
yanıt21
Haber YorumlarıErol Acik:

sen kafayı sıyırmışsın git sende topla seni tutanmı var

yanıt3
yanıt6
Haber YorumlarıHeisenberg:

ulan çuvalla para veriyosun arabaya insan bi kasko yaptırır

Yorum Beğen79
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerhat Güngörür:

oyun oynuyorlar ferrariyi sanayideki tamirciye bırak olacak işmi bu

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıgyzjpn4hwb:

ÖTV’si olan ülkede sen hangi parayla aldın o arabayı ve nasıl kazandın? araştırılsın isterim ama araştırılmaz. altından bi koyuntuccari çıkar.

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
