17 milyonluk Ferrari ile test sürüşüne çıkan ustanın hayatı karardı: Aracın kaskosu da yok

Güncelleme:
Büyükçekmece'de 17 milyon liralık Ferrari ile test sürüşüne çıkan usta Hakan Yılmaz, aracın kaygan zeminde kontrolden çıkarak köprü ayağına çarpması sonucu kaza yaptı. Yılmaz, aracın kaskosu olmadığını, tüm masrafı üstleneceklerini belirterek "Çok şükür canımıza bir şey olmadı" dedi.

İstanbul Büyükçekmece'de yaklaşık 17 milyon liralık Ferrari ile kaza yapan usta Hakan Yılmaz, "Rüzgar sesini duyunca ayar için teste çıktık, müşterimizin mağduriyetini gidereceğiz" dedi.

KÖPRÜ AYAĞINA ÇARPTI

Dün saat 15.30 sıralarında Büyükçekmece E-5'te meydana gelen olayda müşterisinin Ferrari marka aracını işlem yapmak için test sürüşüne götüren usta Hakan Yılmaz, yerdeki kayganlık nedeniyle kontrolünü kaybedip, köprü ayağına çarpmış ve araç kullanılamaz hale gelmişti.

Büyükçekmece'de 17 Milyon Liralık Ferrari ile Kaza Yapan Usta Konuştu

"MÜŞTERİMİZİN MAĞDURİYETİNİ GİDERİYORUZ"

Yaklaşık 17 milyon liralık Ferrari ile gerçekleşen kazayla ilgili yaşananları İhlas Haber Ajansı'na anlatan usta Hakan Yılmaz, "Aracımız bize alt difüzyon düşmesi ve rüzgar sesi şikayetiyle geldi. Müşterimizin difüzyonun montajını yaptıktan sonra test sürüşüne çıkmamız gerekiyordu. Çünkü bu araçlarda pencere çerçevesi yoktur. Bunun için de sürüşte rüzgar sesini duyunca ona göre ayar yapıyoruz. Teste çıktık, dönüş esnasında normalde 80 kilometre hızla giderken birden gaza yüklendik, yerde de bir kayganlaşma vardı. Hakimiyetimizi kaybederek üst geçit direğine çarptık. Müşterimizin mağduriyetini gideriyoruz. Aracın kaskosu da yok. Onun için biz üstleneceğiz. Müşterimizi herhangi bir şekilde mağdur etmeyeceğiz. Çok şükür canımızda bir şey yok" dedi.

Büyükçekmece'de 17 Milyon Liralık Ferrari ile Kaza Yapan Usta Konuştu

"TESTE ÇIKMAMIZ OLAĞAN BİR DURUM"

Yılmaz sosyal medya platformlarında kendisi aleyhinde kötü yorum yapanlara da seslenerek, "Sosyal medyada çok fazla bilgi kirliliği var. Bizim teste çıkmamız olağan bir durum. Bizler üst sınıf araçlarla çalışıyoruz, müşterilerimizin isteği doğrultusunda bu testlere çıkıyorduk. Testten sonra onarım aşamasına geçiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
Haberler.com
500

Yorumlar (11)

Haber YorumlarıBülent Bey:

Yalan haber. Ulen senin kaç milyon verecek gücün var da rahatça poz verebiliyorsun. Aracın kaskosu bal gibi de vardır

Yorum Beğen89
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıidris ceniklioğlu:

Kaç parası olduğunu buradan yorum yaparak sorgulamak da yanlış

yanıt11
yanıt9
Haber YorumlarıTurgut Aydoğdu:

Yapmıyor firmalar bu araçlara kasko

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıİsmail Atış:

17milyona araç al kasko yapma bu nasıl bir akıldır evlat ?????? millet ikinci el.aldigi 850binlik araca ful kasko yapıyor ??

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMr Camel:

Bu aracı almak da enayiliktir.. fırmanı kurallarına göre kullanmak masrafı çok toyoto buna nin basar

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTarkan Nedirönündensarkan:

kıyaslamaya bak ... fiat albea al abicim. az yakar parçası ucuz :)

yanıt4
yanıt3
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
