Büyükçekmece Açıklarında Ardışık Depremler: 4,3 ve 3,7 Büyüklüğünde
İstanbul'un Büyükçekmece açıklarında 4,3 büyüklüğündeki depremin ardından, 3,7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. AFAD'ın verdiği bilgilere göre, ikinci deprem yerin 7.02 kilometre derinliğinde gerçekleşti ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
İstanbul'da Büyükçekmece açıklarında 4,3 büyüklüğündeki depremin ardından 3,7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 21.07'de merkez üssü Marmara Denizi Büyükçekmece açıkları 3.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine 17,82 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin yerin 7.02 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa