Büyük Çamlıca Camii'nde tartışma yaratan görüntü: Burada iki kişi öpüşüyor

Büyük Çamlıca Camii'nde tartışma yaratan görüntü: Burada iki kişi öpüşüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Büyük Çamlıca Camii'nde tartışma yaratan görüntü: Burada iki kişi öpüşüyor
Haber Videosu

Caminin avlusunda fotoğraf çektikten sonra öpüşen çiftin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. O anları kayda alan bir kadın vatandaş, güvenliğin müdahale etmediğini belirterek "Burası kutsal mekan, neden böyle manzaralar var?" diyerek tepki gösterdi.

İstanbul'daki Büyük Çamlıca Camii'nde yaşanan olay, sosyal medyada tartışma yarattı. Caminin avlusuna gelen bir çiftin, önce fotoğraf çektiği ardından öpüştüğü görüntüler tepkilere neden oldu.

"BURADA İKİ KİŞİ ÖPÜŞÜYOR"

O anları kayda alan bir kadın vatandaş, "Şu an Çamlıca Camii'ndeyiz. İç avludayız. Burada iki kişi bakın öpüşüyorlar. Hanımefendinin kıyafeti de uygun değil. Güvenlik müdahale etmiyor" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Büyük Çamlıca Camii'nde tartışma yaratan görüntü: Burada iki kişi öpüşüyor

"NEDEN MÜDAHALE EDİLMİYOR?"

Caminin kutsal bir mekan olduğuna vurgu yapan vatandaş, "Burası ibadethane değil mi? Neden müdahale edilmiyor?" diyerek yetkililere çağrıda bulundu. Görüntüler kısa sürede gündem olurken, Diyanet ve cami güvenliğinin tutumu da tartışma konusu oldu.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
MSB kaynakları: Suriye hükümetinin alacağı her türlü tedbire destek veririz

Türkiye'nin mesajı net! Tünel kazan teröristler şimdi yandı
Bakan Bolat: Cumhuriyet tarihimizin en yüksek aylık ihracat rekorunu kırdık

Bakan Bolat rakamlarla duyurdu: Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı
Türkiye'nin son hamlesi İsrail basınında: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözünü manşete taşıdılar

Atılan manşetlere bakın! Türkiye'nin son hamlesi İsrail'i panikletti
Annesiyle YKS sonucuna bakan öğrenci, hayatının şokunu yaşadı

Annesiyle YKS sonucuna bakan öğrenci, hayatının şokunu yaşadı
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıHatice Olgun:

bunlar mutlaka provokatördür ama yine de görevli müdahale etmesi gerekirdi böyle bir ahlaksızlığa asla izin verilmemeli

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıregaip bayram:

Biz ne ara bu kadar saçmalar hale geldik değerlerimize yapılan bu saçma sapan saldırılara duyarsız kalacak kadar ne ara kendimizi kaybettik helak olan kavimlerin tek tek yaptığı iğrençlikleri toplu bir şekilde üstüne 100 katarak yapar hale geldik ALLAH sonumuzu hayreylesin....

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHatice Olgun:

onlar mutlaka provokatördür ama yine de güvenlik müdahale etmesi lazım bu tür ahlaksızlık olmamalı buna asla izin verilmemeli

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyunussbayern:

Tayyip in bacıları

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıerman genç :

Öyle bir hale geldik ki Tepkisizlikte Camide Haşa İlişkiye girseler onuda kameraya çeker seyreder millet o hale geldik tepki vermeye korkuyor veya basireti bağlandı herkesin

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fener'in eski hocası Galatasaray'ın transferini zora soktu

Fener'in eski hocası Galatasaray'ın transferini zora soktu
CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

CHP lideri Özel'in o sözleri sonrası savcılık düğmeye bastı
Fenerbahçe'ye Real Madrid'den yıldız

Süper Lig devine Real Madrid'den yıldız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.