Büyük Çamlıca Camii'nde tartışma yaratan görüntü: Burada iki kişi öpüşüyor

İstanbul'daki Büyük Çamlıca Camii'nde yaşanan olay, sosyal medyada tartışma yarattı. Caminin avlusuna gelen bir çiftin, önce fotoğraf çektiği ardından öpüştüğü görüntüler tepkilere neden oldu.

"BURADA İKİ KİŞİ ÖPÜŞÜYOR"

O anları kayda alan bir kadın vatandaş, "Şu an Çamlıca Camii'ndeyiz. İç avludayız. Burada iki kişi bakın öpüşüyorlar. Hanımefendinin kıyafeti de uygun değil. Güvenlik müdahale etmiyor" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"NEDEN MÜDAHALE EDİLMİYOR?"

Caminin kutsal bir mekan olduğuna vurgu yapan vatandaş, "Burası ibadethane değil mi? Neden müdahale edilmiyor?" diyerek yetkililere çağrıda bulundu. Görüntüler kısa sürede gündem olurken, Diyanet ve cami güvenliğinin tutumu da tartışma konusu oldu.