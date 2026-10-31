Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bursa Yıldırım'da kasap dükkanının bodrumunda 114 kök kenevir ele geçirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Yıldırım'da kasap dükkanının bodrumunda 114 kök kenevir ele geçirildi Haber Videosunu İzle
Bursa Yıldırım'da kasap dükkanının bodrumunda 114 kök kenevir ele geçirildi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kasap dükkanının bodrum katı iklimlendirme ve aydınlatma sistemleriyle Hint keneviri serasına dönüştürülürken, polis operasyonunda şüpheli tutuklandı. Aramalarda 114 kök Hint keneviri ve toplam 1 kilo 990 gram esrar ele geçirildi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kasap dükkanının bodrum katını iklimlendirme ve aydınlatma sistemleriyle Hint keneviri serasına dönüştüren şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Operasyonda 114 kök Hint keneviri, toplam 1 kilo 990 gram esrar ve uyuşturucu üretiminde kullanılan çok sayıda ekipman ele geçirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında bir süre fiziki takip gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalar sonucunda Yıldırım ilçesinde bulunan bir iş yerinin bodrum katının iklimlendirme ve aydınlatma sistemleri kullanılarak Hint keneviri serasına dönüştürüldüğü belirlendi. Elde edilen uyuşturucu maddelerin ise farklı bir ikamette satışa hazır hale getirildiği tespit edildi.

Adli makamlardan alınan karar doğrultusunda belirlenen adreslere düzenlenen aramalarda, 4 parça şeffaf poşet içerisinde 1 kilo 885 gram esrar, 114 saksı içerisinde Hint keneviri bitkisi, kurutulmaya bırakılmış 924 gram Hint keneviri bitkisi, yetiştirmede kullanılan iklimlendirme ve aydınlatma cihazları, sıvı gübreler ve kimyasallar ele geçirildi. Ayrıca 2 parça şeffaf poşet içerisinde 105 gram esrar maddesi bulundu.

Operasyon kapsamında yakalanan A.T. isimli şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 35 sitede yayınlandı.
Üreticide 3,90 lira, markette 42,87 lira! Limonda üretici-market fiyat farkı inanılmaz

Adeta altın parçası! Üretici-market fiyat farkı inanılmaz
ABD'den İsrail'de kritik hamle! 10 nakliye ve 80 yakıt ikmal uçağı konuşlandırdı

ABD'den dünyayı tedirgin eden hamle! İsrail basını ifşa etti
ABD ara seçimleri neden önemli? Yedi temel soru

ABD ara seçimleri neden önemli? Yedi temel soru
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da şaşırtan olay! Gece 3 okulda birden başladı, herkes pencerelere koştu

Gece 3 okulda birden başladı, herkes pencerelere koştu
20 yaşındaki Kumsal'dan kahreden haber! İki gün dayanabildi

20 yaşındaki Kumsal'dan kahreden haber! İki gün dayanabildi
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski İstanbul'a geldi

Zelenski İstanbul'a iner inmez duyurdu! İşte görüşmesinin konusu
Çağlar Söyüncü siftah yaptı! Çorum FK Erzurumspor'u deplasmanda devirdi

Çağlar gol attı! Fenerbahçe maçı öncesi vitesi 5'e taktılar
İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan'ın ağabeyi de tutuklandı

İmamoğlu'nun tutuklu avukatının ağabeyi de tutuklandı
Reklam Kurulu affetmedi! 'Kapatıyoruz' ilanı halıcının cebini yaktı

Meşhur ilan halıcının cebini yaktı! 1 yıldır vitrinde duruyordu
Bakan Ersoy: Antalya turizmini 12 aya yayacak yeni bir adım atıyoruz

Bakan Ersoy: Antalya turizmini 12 aya yayacak yeni bir adım atıyoruz