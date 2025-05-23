Bursa Yenişehir'deki Hayvan Çiftliğinde Yangın Çıktı

Bursa Yenişehir'de hayvan çiftliğinde yangın

BURSA - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan canlı hayvan çiftliğinde yangın çıktı. Yangını söndürme çalışması sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal bir bölgede bulunan çiftlikte henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çevrede paniğe neden oldu. Yangına çok sayıda ekip müdahale ediyor.

Yangın Kozdere Mevkisi'nde 11.30 sıralarında meydana geldi. Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlerin kontrol altına alınabilmesi için yoğun çaba harcarken, yangının çevredeki diğer yapılara sıçramaması için önlemler aldı. Ayrıca olay yerinde sağlık ekipleri de hazır bekletiliyor. Çiftlikte bulunan 150 büyükbaş hayvanın ise yangından bir süre önce otlatılmak üzere meraya götürüldüğü öğrenildi. Bugün yanan hayvan çiftliğine de dışarıdan büyük bir sevkiyat yapılacağı ve faciadan dönüldüğü öğrenildi.