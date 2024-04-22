Bursa İnegöl Jandarma Komutanlığı suç makinesini yakaladı
Bursa İnegöl Jandarma Komutanlığı timleri, Yeniceköy mahallesinde devriye sırasında şüphelendikleri bir şahsı yakalayarak hırsızlık suçlarından aranan Bilal Y.'yi gözaltına aldı. Şahıs, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bursa İnegöl Jandarma Komutanlığı timleri suç makinesini kıskıvrak yakaladılar.
Yeniceköy mahallesinde devriye atan Jandarma komutanlığı ekipleri şüphelendikleri şahsı yakaladılar. Yapılan sorgulamada hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan Bilal Y. (29), gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıs, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA