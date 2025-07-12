Bursa İnegöl'de Trafik Kazası: 4 Yaralı, 1'i Ağır

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında İnegöl-Yenişehir yolu Hamzabey Mahallesi girişinde meydana geldi. İnegöl'den Yenişehir istikametine seyir halinde olan Ozan B. (41) yönetimindeki 35 AYH 887 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak köprünün bariyerlerine çarpıp savruldu. Aynı yöne seyreden Ediz A. (22) yönetimindeki 16 ALV 326 plakalı otomobil, savrulan araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile 35 AYH 887 plakalı otomobilde bulunan Çağdaş B. (40) ve Beril B. (8) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Çağdaş B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA