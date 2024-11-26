Bursa İnegöl'de FETÖ Üyesi Yakalandı
İnegöl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, FETÖ terör örgütü üyesi olan 64 yaşındaki Mehmet A.'yı kırsal alanda kıskıvrak yakaladı. Daha önce 6.5 yıl hapis cezası bulunan kişi, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Jandarma komutanlığı ekipleri FETÖ terör örgütü üyesini kıskıvrak yakaladı.
İnegöl Jandarma komutanlığı JASAT ekipleri hakkında FETÖ terör örgütü üyesi olmaktan 6.5 yıl hapis cezası bulunan Mehmet A.(64)'yı kırsal Cerrah mahallesinde yakaladılar. Yakalanan şahıslar gözaltına alındı. Şahıs sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA