Tır devrildi, yüzlerce tavuk telef oldu 3. Sayfa Haberleri Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen Tırdaki 5 bin tavuktan yüzlercesi telef oldu. Kaza, saat 05.00 sıralarında Orhangazi-İznik yolu Keramet Ilıca kavşağında meydana geldi. Bilecik'ten yüklediği 5 bin canlı tavuğu Bandırma'ya götüren Bora Varyemez'in (32) kullandığı tır, kontrolden çıkarak devrildi. YÜZLERCE TAVUK TELEF OLDU Kazada kafeslerdeki yüzlerce tavuk telef oldu. Telef olan hayvanlar, başka tıra yüklenerek yoldan kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. İşte olay yerinden fotoğraflar; 3. Sayfa Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Bozbey Orhangazi 3. Sayfa Haberler

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