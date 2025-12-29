Haberler

Bursa detayı ortaya çıktı: Etkisiz hale getirilen DEAŞ'lı aylar önce İnegöl'den paylaşım yapmış

Bursa detayı ortaya çıktı: Etkisiz hale getirilen DEAŞ'lı aylar önce İnegöl'den paylaşım yapmış
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yalova'da güvenlik güçlerince DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden biri olan Zafer Umutlu'nun, aylar önce Bursa'nın İnegöl ilçesinden konum belirterek sosyal medyada video paylaştığı ortaya çıktı.

Yalova'da güvenlik güçlerince DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden biri olan Zafer Umutlu'nun, aylar önce Bursa'nın İnegöl ilçesinden konum belirterek sosyal medyada video paylaştığı ortaya çıktı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü ekiplerince merkeze bağlı Elmalık köyü yolundaki bir eve düzenlenen operasyonda, DEAŞ'lı teröristlerin güvenlik güçlerine ateş açması sonucu çatışma yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıda 3 polisin şehit olduğunu, 8 polis ile 1 bekçinin yaralandığını açıkladı.

Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden biri olan DEAŞ üyesi Zafer Umutlu'nun geçmişteki sosyal medya faaliyetleri de incelendi. Yapılan incelemede, Umutlu'nun aylar önce Bursa'nın İnegöl ilçesinden konum bilgisi ekleyerek video paylaştığı belirlendi.

Söz konusu paylaşımın, teröristin farklı illerde bulunduğuna ve örgütsel hareketliliğine işaret ettiği değerlendirilirken, güvenlik güçlerinin dijital materyaller üzerindeki incelemeleri sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı

Tutuklu Fatih Altaylı hakkında karar verildi
Yalova'da DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü

Yalova'daki DEAŞ operasyonundan acı haber: 3 polis şehit oldu
Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı

Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı
Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarına verdiği sözü tuttu

Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarına verdiği sözü tuttu
Polisin bir kadını ölümün ucundan aldığı olayda sözleriyle pes dedirten kişi gözaltına alındı

Polis, kadını ölümün ucundan alırken şahsın sözleri pes dedirtti
BES'te devletten 93 bin lira katkı almak için son 3 gün

Her yıl ödeniyor! Devletten 93 bin lira almak için son 3 gün
Yakalanan DEAŞ'lılara öfke seli! Halk hastaneyi ablukaya aldı

Yakalanan DEAŞ'lılara öfke seli! Halk hastaneyi ablukaya aldı
Somer Şef'i çileden çıkartan yorum: Yuva yıkanın yuvası olmaz

"Yuva yıkanın yuvası olmaz" yorumu Somer Şef'i çileden çıkarttı