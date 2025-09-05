Haberler

Bursa'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orman Genel Müdürlüğü, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

OGM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bursa Osmangazi'de orman dışı alanda başlayarak ormana sıçrayan yangını kontrol altına aldık. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Müşterilere uyarı mesajları gitti: Milyonlarca kişinin IBAN numarası değişecek

O bankadan müşterilerine uyarı! Milyonlarca IBAN numarası değişecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kritik veri açıklandı, altın fiyatları uçuşa geçti

Kritik veri açıklandı, altın uçuşa geçti! İşte piyasalarda son durum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.