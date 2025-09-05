Bursa'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Orman Genel Müdürlüğü, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.
OGM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bursa Osmangazi'de orman dışı alanda başlayarak ormana sıçrayan yangını kontrol altına aldık. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerine yer verildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa