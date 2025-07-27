Bursa'daki orman yangını kabusuna ilişkin Bakan Uraloğlu'ndan açıklama: 1300 kişi tahliye edildi

Bursa'daki orman yangını kabusuna ilişkin Bakan Uraloğlu'ndan açıklama: 1300 kişi tahliye edildi
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa'da yerleşim yerlerini tehdit eden yangına ilişkin açıklama yaptı. Uraloğlu açıklamasında "Bursa'da orman yangını nedeniyle Karahıdır Köyü'nde 700, İğdir Köyü'nde 600 kişi tahliye edildi. Hava kararıncaya kadar 13 tane hava aracıyla müdahale ettik. Ancak hava karardıktan sonra hava araçları ile bir müdahale söz konusu olmuyor" dedi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, " Bursa'da orman yangını nedeniyle Karahıdır Köyü'nde 700, İğdir Köyü'nde 600 kişi tahliye edildi" açıklamasında bulundu.

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasında çıkan orman yangını yerleşim bölgelerini tehdit etti. Hızla yayılan yangın nedeniyle vatandaşlar büyük panik yaşadı.

URALOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Yangına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıklamalarda bulundu. Uraloğlu açıklamasında "Hava kararıncaya kadar 13 tane etkin hava aracımızın müdahale ettiğini belirtmek isterim. Ancak hava karardıktan sonra hava araçları ile bir müdahale söz konusu olmuyor" ifadelerini kullandı.

"1300 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ"

Bakan Uraloğlu ayrıca "Bursa'da orman yangını nedeniyle Karahıdır Köyü'nde 700, İğdir Köyü'nde 600 kişi tahliye edildi. Yangında yaralanan kimse olmadı" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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