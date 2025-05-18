Bursa'da Zorla Araca Bindirilmeye Çalışılan Kadın Kurtarıldı

Bursa'da Zorla Araca Bindirilmeye Çalışılan Kadın Kurtarıldı
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kadını zorla araca bindirmeye çalışan 4 kişi, polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili mahkemeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kadını yerde sürükleyip zorla araca bindirmeye çalışan 4 kişi, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Olay, 16 Mayıs Cuma günü saat 15.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde yaşandı. Bir genç kadının zorla araca bindirilmeye çalıştığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Belirtilen adrese giden ekipler, 1. Kumsal Sokak üzerinde 31 HH plakalı aracı durdurdu. Araçta bulunan Mahmut D. (65), Murat A. (29), Mehmet D. (42) ve Ergül K. (40) isimli 4 kişi gözaltına alındı. Kaçırılmak istendiği iddia edilen K.A. (24) isimli kadın, polise verdiği ifadede kendisinin saçlarından sürüklenerek zorla araca bindirilmek istendiğini, bu esnada eşi Murat A.'nın üzerinde bir tabanca gördüğünü belirtti. Polis ekiplerinin yaptığı aramada bir poşet içinde tabanca ile 39 adet 7.65 mm çapında fişek ele geçirildi. İşlemlerinin ardından "kişiyi hürriyetin yoksun bırakmak", "kasten yaralama" ve "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından Gemlik Adliyesi'ne sevk edilen 4 kişi, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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