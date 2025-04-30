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Bursa'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Bursa'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazaya 3 otomobil ve 5 motosikletin karıştığı bildirildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da zincirleme kaza: 4 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 otomobil ile 5 motosikletin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Hamzabey mahallesindeki Mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesi 17 ile 19. Caddelerin kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. 17. Cadde üzerinde seyir halinde olan Bayram T. yönetimindeki 34 RY 5266 plakalı otomobil ile 19. Cadde üzerinde seyir halinde olan Özgür Ş. yönetimindeki 16 AEB 817 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 34 RY 5266 plakalı otomobil, park halindeki 16 BKD 248, 16 BAM 491, 16 AVC 942, 16 AYH 501 ve 16 BHS 483 plakalı motosikletler ile 16 PH 466 hafif ticari araca çarparak durabildi. Kaza sonucu sürücüler ile 34 RY 5266 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan E.Ö. ve Metin G. yaralandılar. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa
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