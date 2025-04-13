Bursa'daki zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada araçlardan biri site duvarını yıkarak bahçeye uçtu. Yaşanan kazada 3 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çevre yolunda seyir halinde olan Emre D. (17) yönetimindeki otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu önünde seyreden Eren Y. (22) yönetimindeki otomobile, sonrasında ise Ahmet K. (39) yönetimindeki otomobile çarptı.

3 KİŞİ YARALANDI

Şiddetli çarpmanın etkisiyle Eren Y. yönetimindeki otomobil yolun sağındaki sitenin bahçe duvarını yıkarak, site bahçesine daldı ve evin duvarına çarparak durabildi. Emre D. yönetimindeki otomobil ise kaldırıma çıktı.

Kaza sonucu otomobillerin sürücüleri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası ehliyetsiz olduğu tespit edilen Emre D.'ye "Ehliyetsiz Araç Kullanmak" maddesinden 18 bin 678 TL para cezası kesildi.