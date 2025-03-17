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Bursa'da Zatürre Teşhisiyle Hastaneye Kaldırılan 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Bursa'da Zatürre Teşhisiyle Hastaneye Kaldırılan 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, gribal enfeksiyonla başlayan hastalığı zatürreye dönüşen 5 yaşındaki Erdal Gazioğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Küçük çocuğun ölümü ailesi ve yakınlarını derin bir üzüntüye boğdu.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırılan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Acı haber ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

Orhangazi'ye bağlı Örnekköy mahallesinde yaşayan Turgay ve Fatma Gazioğlu'nun 5 yaşındaki oğulları Erdal Gazioğlu, 1 ay önce yakalandığı gribal enfeksiyonun zatürreye dönüşmesi sonrasında tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Minik Erdal, Örnekköy'de son yolculuğuna uğurlandı.

Acı olay Orhangazi'ye bağlı Örnekköy Mahallesinde yaşandı. Alınan bilgiye göre Turgay ve Fatma Gazioğlu'nun 3 çocuklarından en küçük olanı Erdal Gazioğlu, yaklaşık 1 ay önce gribal enfeksiyon geçirdi. Orhangazi Devlet Hastanesinde yaklaşık 20 gün tedavi gören ve daha önce Bursa Şehir Hastanesine sevkedilen 5 yaşındaki Erdal Gazioğlu, burada zatürre tanısı ile yaklaşık 1 hafta tedavi gördükten sonra fenalaşarak hayatını kaybetti.

Minik Erdal'ın ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğarken, Erdal Gazioğlu, Örnekköy Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Erdal'ın cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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