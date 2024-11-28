Üye Girişi
Haberler
İsrail Savunma Bakanı Katz: Ateşkes ihlal edilirse güçlü bir şekilde yanıt vermeye hazırız

Dünya rahat nefes aldı derken yeni bir tehdit daha

 Türkiye'yi sarsan 'sahte dolar skandalı' büyüyor

Piyasaları altüst eden olayda detaylar ortaya çıktı

 Kreş tartışmaları sorulunca İmamoğlu fena patladı: Cami yaptım imam vermediler

"Cami yaptım imam vermediler, karakol yaptım ortada polis yok"
13 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor

Bakanlık düğmeye bastı! Sosyal medyaya yaş sınırı geliyor

Bursa'da Yürüyen Merdivende Ters Binen Vatandaşın İlginç Anları

Bursa'da Yürüyen Merdivende Ters Binen Vatandaşın İlginç Anları
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir vatandaş, metrodan indikten sonra yürüyen merdivene ters bindi. Ters yönde ilerlemeye çalışırken çevredekilerin şaşkın bakışlarıyla karşılaşan kişi, uzun süre mücadele etti ve sonunda merdivenden tekrar aşağı indi.

Bursa'da bir vatandaş, metrodan indikten sonra yukarı çıkmak için yürüyen merdivene ters bindi. Israrla ters ilerlemeye çalışan kişi, çevredekilerin şaşkın bakışları sonrası tekrar aşağı indi. O anlar kameraya yansıdı.

Bursa'da metroyla yolculuk yapan bir kişi, Osmangazi ilçesi Şehreküstü metro istasyonunda indikten sonra yukarı çıkmak için yürüyen merdivenleri kullanmak istedi. Fakat bindikten bir süre sonra çalışan yürüyen merdivenler aşağı yönde hareket edince, mağdur kalan vatandaş, dakikalarca ters bindiği yürüyen merdivenden yukarı çıkmak için seferber oldu. O anlar kameraya yansırken, bazı vatandaşlar şaşkın bakışlarla izlediği kişinin ne yaptığını anlamaya çalıştı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

2024 Türkiye'sinde hiçbir şekilde iletişim kurulamayan yer
img

Dünyanın en iyi 10 çorbası listesinde Türkiye de var
img

Van'a "Kürdistan" dedi, özerklik istedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Sosyal medyaya yaş sınırı mı geliyor? Instagram, TikTok, Facebook, YouTube yaş sınırı ne olacak? Az önce deprem mi oldu? 28 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Didem Kınalı kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Didem Kınalı kaç yaşında, nereli? Didem Kınalı biyografisi! Gültekin Uysal kimdir? Halk Tv konuğu Gültekin Uysal kaç yaşında, nereli? Gültekin Uysal biyografisi! Masterchef 28 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? A101 28 KASIM 2024 KATALOĞU 28 Kasım A101 aktüel ürünler neler? A101'e bu hafta hangi ürünler geliyor? MÜGE ANLI ATV CANLI YAYIN | Müge Anlı'da Tutku Dilara Kayıkçı bulundu mu, öldürüldü mü? AFAD PERSONEL ALIM BAŞVURUSU | 2024 AFAD personel alım başvurusu ne zaman başlıyor, nereden yapılır? 28 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 28 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? FED FAİZ KARARI! FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanır?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.