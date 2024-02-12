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Bursa'da yumruklu tekmeli kavga kameralara yansıdı

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Bursa'da iki kişi arasında çıkan kavga çevredeki vatandaşın kamerasına yansıdı. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Kırcaali Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kişi arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken taraflar birbirlerine yumruk ve tekmeler ile saldırdı. Araya çevredeki vatandaşlar girerken kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'da yumruklu tekmeli kavga kameralara yansıdı

BURSA - Bursa'da iki kişi arasında çıkan kavga çevredeki vatandaşın kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Kırcaali Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kişi arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken taraflar birbirlerine yumruk ve tekmeler ile saldırdı. Araya çevredeki vatandaşlar girerken kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Osmangazi Kırcaali Bursa Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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