İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 3 şirkete el konuldu

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 3 şirkete el konuldu
Özgür Özel'in boykot çağrısı yaptığı Espressolab'den açıklama var

Özel'in boykot çağrısı yaptığı ünlü kahve zincirinden açıklama var
Yabancı yatırımcılarla görüşen Şimşek'ten kritik mesaj: Enflasyonda kalıcı hasar oluşmayacak

Yabancı yatırımcılarla görüşen Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı
Rusya ve Ukrayna Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin sağlanması konusunda anlaştı

Ateşkes umutları arttı! Ukrayna ve Rusya bir konuda anlaştı

Bursa'da Yola Fırlayan Çocuğa Motokurye Çarptı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Kestel ilçesinde sokakta oyun oynayan bir çocuk, park halindeki arabanın arasından aniden yola fırladı ve motokuryenin çarpması sonucu kaza geçirdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yola fırlayan çocuğa motokurye böyle çarptı

BURSA - Bursa'nın Kestel ilçesinde sokakta oyun oynarken yola aniden çıkan çocuğa motokurye çarptı. O anlar sokakta bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Ahmet Vefik Paşa Mahallesi Zeybek Çıkmazı Sokak'ta meydana geldi. Arkadaşlarıyla beraber oyun oynayan bir çocuk, park halindeki arabanın arasından aniden yola fırladı. O sırada sokaktan hızla geçen motokurye yola çıkan çocuğa duramayıp çarptı. Motosiklet sürücüsü ve küçük çocuk yerde sürüklendi. Kaza anı sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocuğun hızla yola çıktığı ve motosikletin ona çarptığı anlar kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET KÖSLE - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title