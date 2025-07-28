Bursa'da alevlerle mücadele eden ekipler sabah namazını aracın üzerinde kıldı

Bursa'da alevlerle mücadele eden ekipler sabah namazını aracın üzerinde kıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangını 3'üncü gününde de sürerken, günün ilk ışıklarına kadar cansiperane bir şekilde alevlere müdahale eden orman kahramanları sabah namazını araçların üzerinde kıldı.

Bursa'nın Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde 26 Temmuz günü saat 16.00 sıralarında çıkan ve dün yeniden alevlenen orman yangını, 3'üncü gününde de devam ediyor.

Bursa'da yangınla mücadele eden ekipler sabah namazını aracın üzerinde kıldı

ALEVLER YERLEŞİM YERİNE ULAŞTI

Rüzgarın etkisiyle büyüyen ve aynı anda birçok farklı noktada yükselen alevler, tahliye edilen 60 haneli ve 200 nüfuslu Çakmak Mahallesi'ne ulaştı. Söndürme çalışmalarına destek vermek üzere mahallede bulunan vatandaşlar, gönüllü ekipler tarafından bölgeden uzaklaştırılırken mahsur kalanlar için de mahalleye araçlar yönlendirildi.

Bursa'da yangınla mücadele eden ekipler sabah namazını aracın üzerinde kıldı

MAHALLENİN ÇEVRESİNE HENDEK KAZILDI

Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine mahallede geniş güvenlik önlemi alınırken, yangının evlere ulaşmaması için, iş makineleriyle mahallenin çevresine hendek kazıp, çember oluşturuldu.

Bursa'da yangınla mücadele eden ekipler sabah namazını aracın üzerinde kıldı

SABAH NAMAZINI ARAÇLARIN ÜZERİNDE KILDILAR

Yangının Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesindeki yerleşim alanına ulaşmaması için günün ilk ışıklarına kadar cansiperane bir şekilde çalışmalarına devam eden ekipler, sabah namazını araçların üzerinde kıldı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
'Kadıköy Boğası' iş adamının getirdiği hediyeyi geri çevirdi: Kullanmıyorum

'Kadıköy Boğası' kendisine getirilen hediyeyi reddetti: Kullanmıyorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Belözoğlu'nun 'Fenerbahçe mi Galatasaray mı?' sorusuna yanıtı olay oldu

"Fenerbahçe mi Galatasaray mı?" sorusuna hiç düşünmeden yanıt verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.