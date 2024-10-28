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Bursa'da Yangında Dumandan Etkilenen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybeden 66 yaşındaki Ömer Ergene'nin cansız bedeni morga kaldırıldı. Yangın, ocakta yemek yaparken çıktı.

Bursa'ya yangında dumandan etkilenen yaşlı adam hayatını kaybetti

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen yangında bir kişi dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay saat 19.00 sıralarında İnegöl'ün Sinanbey Mahallesi Yenişehir caddesinde 2 katlı binanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Ömer Ergene(66), iddiaya göre ocakta yemek yapmaya başladı. O sırada yemek alev aldı. Yaşlı adam yemeği söndürmeye çalışırken dumandan etkilendi. Dışarıya kaçmaya çalışan adam yere yığıldı. Dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, sağlık ekipleri yerde yatan yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ömer Ergene'nin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da Yangında Dumandan Etkilenen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik 3-sayfa Ergene İnegöl Yaşam Bursa

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