Bursa'da Yalnız Yaşayan Adam Evinde Ölü Bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu.

Olay, saat 11.00 sıralarında Turgutalp mahallesi Malazgirt Caddesindeki 3 katlı binanın dairesinde meydana geldi. 2 gündür komşuları haber alamadıkları Recep Çetinkaya(53)'nın kapısını çaldılar. Telefonlara da cevap vermeyen adamın komşuları harekete geçti. Komşuları 2. Katın balkonundan şahsın evine girdi. Komşuları şahsı oda içerisinde yerde hareketsiz halde bulunca 112'ye bildirdiler. Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Adamın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA