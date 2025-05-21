Türk bayrağını yakmaya çalışan şüpheli yakalandı! Bakın üstünden ne kimliği çıktı

Türk bayrağını yakmaya çalışan şüpheli yakalandı! Bakın üstünden ne kimliği çıktı
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Türk bayrağını yakmaya çalışan şüpheli yakalandı! Bakın üstünden ne kimliği çıktı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde refüje asılı olan Türk bayrağını yakmaya çalışan şüpheli yakalandı. Üzerinden yüzde 50 engelli kimliği çıkan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde şüpheli bir şahıs, cadde üzerinde orta refüjde bulunan Türk bayrağını yakmaya çalıştı. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansırken, durumu fark eden bir vatandaş ise şahsı engelledi.

ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Yaşanan olay sonrası Bursa İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonucu şahsın M.Ç. olduğu tespit edildi. M.Ç.'nin yüzde 50 engelli olduğu anlaşıldı. M.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Türk bayrağını yakmaya çalışan şüpheli yakalandı

VALİLİK: YÜZDE 50 ENGELLİ

Olay sonra Bursa Valiliği yaptığı açıklamada, "20.05.2025 Salı günü sosyal medyada yer alan videoda bir şahsın ilimiz Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde Türk bayrağımızı yakmaya çalıştığı görüntülerle ilgili olarak; İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda M.Ç. olduğu tespit edilen şüpheli şahıs yakalanmış, şahsın üzerinde bulunan engelli kimlik kartında yüzde 50 engelli olduğu ibaresi görülmüştür. Konu ile ilgili adli tahkikata başlanmış olup, şahıs 21.05.2025 tarihinde adli mercilere sevk edilecektir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİR AKTAŞ - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Devlet bu şahsa,erken emeklilik,aylık,vergisiz araba,bedava ulaşım,faturalarda indirim,kamusal tüm faaliyelerde ücretsiz yararlanma,sayamıyacağım kadar hak vermiş.Bu nankörü %50 değil %99 engelli yapacaksın

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