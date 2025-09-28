Haberler

Bursa'da Trafik Tartışması Sözlü Atışmaya Dönüştü

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir otomobil sürücüsü ile motosikletli arasında yol verme nedeniyle başlayan gerginlik, tarafların ağır sözlü tartışmalarına ve tehlikeli anlara yol açtı. Olay anı cep telefonu ile kaydedildi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde trafikte yaşanan bir tartışma, kameralara yansıyan ilginç ve tehlikeli anlara sahne oldu.

İddiaya göre, bir otomobil sürücüsü ile motosikletli arasında yol verme nedeniyle başlayan gerginlik kısa sürede büyüdü. Olay, yoğun trafikte ilerleyen otomobilin motosiklete yol vermemesiyle başladı. Tartışmanın ardından motosikletli, otomobilin yanına gelerek sürücüyle sözlü atışmaya girdi. Otomobil sürücüsü araçtan inmeyi reddedince, sinirlenen motorcu camdan içeriye girmeye çalıştı. Bu anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, motorcunun otomobilin camına yaslanarak bağırdığı ve içeriye uzanarak sürücüye müdahale etmeye çalıştığı görüldü. Olay yerine kısa sürede polis ekipleri sevk edildi. Taraflar ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sosyal medyada tepki yağdı

Olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından vatandaşlar duruma sert tepki gösterdi. Birçok kullanıcı, "Araçtan inmek suçsa, motorcu da motorundan inmesin" yorumuyla tepkisini dile getirdi. Tartışmanın her iki taraf için de tehlikeli sonuçlar doğurabileceğine dikkat çeken kullanıcılar, trafikte sağduyunun önemine vurgu yaptı.

Öte yandan, trafikte yaşanan öfke patlamalarının ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çeken uzmanlar, sürücüleri sakin kalmaları konusunda uyarıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
