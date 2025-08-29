Bursa'da Tır ve Kamyonların Karıştığı Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

Bursa'da Tır ve Kamyonların Karıştığı Zincirleme Kaza: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karacabey ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazaya yüklü kamyon ve kamyonetlerin karıştığı, kaza sonrası manzaranın cep telefonlarıyla kaydedildiği bildirildi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde tır ve kamyonların karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın hemen ardından ortaya çıkan manzara cep telefonu kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa istikameti yönünde yaşanan kazada otomobilin aniden durmasıyla arkadan gelen yüklü kamyon ve kamyonetler, peş peşe birbirine çarptı. 5 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevre hastanelere sevk edilirken kazanın hemen ardından ortaya çıkan manzara cep telefonu kameralarına yansıdı. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlandı.

Öte yandan, kazanın hemen ardından ortaya çıkan manzara vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
3 kişinin can verdiği kazada yeni görüntüler! Şoför, olaydan önce bakın ne yapmış

Katliam gibi kazada yeni görüntü! Şoför saniyeler önce bakın ne yapmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümit Karan, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden alacağı sonuçları tahmin etti

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden alacağı sonuçları tahmin etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.