Haberler

Trafikte tehlikeli anlar

Trafikte tehlikeli anlar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir sürücünün araç kamerası, şehir içi trafikteki tehlikeleri gözler önüne serdi. Bisikletli ve otobüsün arkasında yolculuk yapan gençler, uzmanların güvenlik önlemleri konusundaki uyarılarına rağmen risk almaktan geri durmadı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde şehir içi trafiğin ne kadar riskli olabileceğini gözler önüne seren görüntüler araç kamerasına yansıdı. Şehir merkezine seyreden bir sürücü, yalnızca bir dakika arayla iki farklı tehlikeli yolculuğu kaydetti.

İlk olarak yolun ortasında ilerleyen bir bisikletli, araçların arasında hiçbir güvenlik önlemi olmadan seyrine devam etti. Ardından ise bir genç, seyir halindeki halk otobüsünün arka tamponuna tutunarak gizli yolculuk yaptı. Her iki genç de tehlikeye aldırış etmeden yollarına devam ederken, bu anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Uzmanlar, bu tür davranışların hem sürücüler hem de gençler için büyük risk taşıdığına dikkat çekiyor. Özellikle yoğun şehir trafiğinde alınmayan güvenlik önlemlerinin, küçük bir dikkatsizlikle büyük kazalara yol açabileceği uyarısı yapılıyor.

Bursa'da sık sık gündeme gelen trafik güvenliği sorunları, bu görüntülerle bir kez daha tartışmaya açıldı. Vatandaşlar, gençlerin hayatlarını hiçe sayarak yaptıkları bu tehlikeli yolculukların önlenmesi için daha sıkı denetim çağrısında bulundu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Osmaniye'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 7 ölü, 11 yaralı

Katliam gibi kaza! Otobüs tıra arkadan çarptı: 7 ölü
Cadde ortasında milleti toplayıp 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı

'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis hakkında yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı, gelinini vurdu

Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı
Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Korkunç kazayı gören dondu kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Canlı yayın açtı, gözyaşlarıyla anlattı! 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı

Canlı yayın açan 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı
Brezilya'da spor salonunda talihsiz kaza: Müze müdürü hayatını kaybetti

Antrenman felaketle bitti: Şehrin sevilen ismi hayatını kaybetti
Erman Toroğlu, Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü

Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
Yolda karşılaşınca silahları çektiler! Bilanço ağır

Yolda karşılaşınca silahları çektiler! Bilanço ağır
Okan Buruk, Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Samsun'un penaltı beklediği pozisyona bakın ne dedi
Oyuncu Celil Nalçakan trafik kazası geçirdi

Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
Milyonları ilgilendiren teklif Meclis'e sunuldu! İmplant tedavisi ücretsiz oluyor

Meclis'e resmen sunuldu! Bu diş tedavisi ücretsiz oluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.