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Bursa'da Tarla Sulamaya Giden Kişiye Saldıran Kangal Köpeğin Sahibi Gözaltına Alındı

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde tarlasını sulamak için çıkan bir kişi, başıboş bırakılan Kangal cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Olayın ardından köpeğin sahibi polis tarafından gözaltına alındı.

Bursa'da tarla sulamaya giden 54 yaşındaki Kutbeddin Güneş'e saldıran Kangal cinsi köpeğin sahibi polis tarafından gözaltına alındı.

"Hayvanı tehlike yaşatacak şekilde serbest bıraktığı" iddiasıyla gözaltına alınan Murat Ö. adliyeye sevk edildi.

Bursa'nın Nilüfer Alaaddin Bey, Yaylacık Mahallesi'nde tarlasını sulamak için çıkan 2 çocuk babası Kutbeddin Güneş başıboş bırakılan Kangal cinsi köpek tarafından saldırıya uğradı. Kanlar içinde kalan adamın yardımına o esnada geçen bir otomobil sürücüsü yetişti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan adam 112 ekiplerince Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi. Hastanede ilk müdahalesi doktorlar tarafından yapılan Güneş'e 100'den fazla dikiş atılırken, mağdur adam, ""Bahçe sulamaya giderken yoldan geçiyordum. Aniden tasmalı Kangal köpeği önüme çıktı, bana saldırdı. Bayağı büyüktü. Allah'tan iki araç geldi. Beni köpek yere yatırmıştı. Araçtakiler beni kurtardı. Eğer araba gelmeseydi, köpek beni yere yatırmıştı parçalayacaktı. Çok güçlü köpekti. Boynunda tasma vardı. Adam tesadüfen beni geldi kurtardı. Ambulans çağırdı. Kafamı komple parçalamış, kulağımı kesmiş, parmaklarımı kollarımı kesmiş, bacaklarımda yara var. Zaten polisler de soruşturma başlattı. Kulağımı diktiler. Yaralar çok derin. Kafamı komple parçalamış, doktorlar müdahale yapıyorlar. Ellerinden geleni yapıyorlar. Köpek sahibinden davacıyım. Buradan Cumhuriyet Başsavcılığı'na rica ediyorum, benim haklarımı savunsunlar, köpeğin sahibinden davacıyım" ifadelerini kullandı.

Olay üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri devreye girdi. Ekipler bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyip köpeğin sahibi olan Murat Ö.'yü "hayvanı tehlike yaşatacak şekilde serbest bırakma" iddiasıyla gözaltına alındı. Murat Ö. ifadesinin ardından adliyeye sevk edilirken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kangal Bursa Hayvan Hakları Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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