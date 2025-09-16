Haberler

Bursa'da Tarihi Surların Dibinde Erkek Cesedi Bulundu

Bursa'da Tarihi Surların Dibinde Erkek Cesedi Bulundu
Bursa'da Tarihi Surların Dibinde Erkek Cesedi Bulundu
İznik ilçesinde sabah saatlerinde tarihi surların yanında hareketsiz yatan bir erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İznik ilçesinde tarihi surların dibinde erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı

Edinilen bilgiye göre, olay, ilçeye bağlı Yeşilcami Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde surların yanında hareketsiz halde yatan kişiyi gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kimliği henüz belirlenemeyen erkek şahsın cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
