Bursa'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Bursa'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı
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İnegöl'de yol kenarında alkol alan bir kişi, aracından tüfekle ateş açan saldırgan tarafından yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı, polis şüpheliyi arıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda yol kenarında alkol alan 1 kişi av tüfeği ile yaralandı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Mesudiye Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde meydana geldi. Yol kenarında alkol alan Tufan G.'nin (22) yanına araç yaklaştı. Araçtaki şahıs Tufan G.'ye tüfekle defalarca ateş etti. Genç, sol bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı. Şüpheli, geldiği araçla kaçarken, yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kaçan şüpheliyi arıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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