İznik'te okulların tatil olması faciayı önledi..Dev ağaç okul bahçesine devrildi

Güncelleme:
Bursa'nın İznik ilçesinde etkili olan şiddetli lodos, Alparslan İlkokulu ve Ortaokulu'nun bahçesindeki büyük bir çam ağacını devirdi. Ağaç, bitişikteki iki katlı evin çatısına düştü ve evde ciddi hasara yol açtı. Neyse ki olay sırasında okul bahçesinde öğrenci bulunmuyordu.

BURSA (İHA) – Bursa'nın İznik ilçesi Mustafakemalpaşa Mahallesi'nde etkili olan şiddetli lodos, ilkokul ve ortaokulun ortak kullandığı okul bahçesinde bulunan dev bir çam ağacının devrilmesine neden oldu. Ağaç, okul bahçesinin hemen bitişiğinde yer alan iki katlı bir evin çatısının üzerine düşerken, evde ciddi hasar meydana geldi.

Devrilen çam ağacı nedeniyle Alparslan İlkokulu ve Ortaokulu'nun demir bahçe kapısı ile bahçe duvarlarında da zarar oluştu. Olayın, okulların tatil olması nedeniyle yaşanması muhtemel bir faciayı önlediği belirtildi. Olay sırasında okul bahçesinde öğrenci bulunmaması büyük bir tehlikenin önüne geçti.

Şans eseri olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ihbar üzerine bölgeye gelen ekipler çevrede güvenlik önlemleri aldı. Hasar tespit çalışmaları başlatılırken, yetkililer benzer risklerin yaşanmaması için okul ve çevresindeki ağaçlarda inceleme yapılacağını bildirdi. - BURSA

