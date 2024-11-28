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Bursa'da Servis Minibüsü ile Otomobil Çarpıştı: 8 Yaralı

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen kazada, işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu servis minibüsü yan yattı. Kazada 8 işçi yaralanarak hastanelere kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Otomobil ile çarpışan servis minibüsünün yan yattığı kaza kamerada: 8 yaralı

BURSA - Bursa'da işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada servis minibüsü yan yattı. Yaşanan kazada 8 işçi yaralanarak çevre hastanelere kaldırılırken kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi 1. Saygı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çağrı B. idaresindeki 16 RS 405 plakalı otomobil seyir halindeyken kavşağa geldiği sırada Süleyman B. idaresindeki 16 S 1759 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle servis minibüsü yan yattı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada servis minibüsünde bulunan Adnan E., Erhan S., Mustafa F., Ali Baki Y., Aydın F., Hacer Y. ve Hakan Y. yaralandı. İtfaiye ekipleri servis minibüsü içinde mahsur kalan yaralı işçileri çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Bursa'da Servis Minibüsü ile Otomobil Çarpıştı: 8 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİR AKTAŞ - 3.Sayfa
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