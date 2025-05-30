Bursa'da Sahte Jandarmalar Dolandırıcılık Yaptı, İki Şüpheli Yakalandı

Bursa'da Sahte Jandarmalar Dolandırıcılık Yaptı, İki Şüpheli Yakalandı
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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde sahte jandarmalar, kendilerini jandarma olarak tanıtıp vatandaşlardan dolandırıcılık yaptı. İki şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen 105 bin lira, dolandırılan vatandaşlara iade edildi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde kendilerini 'jandarma' olarak tanıtıp "hakkınızda dava var" diyerek, vatandaşları dolandıran 2 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Ele geçirilen 105 bin lira para ise sahibine teslim edildi.

Yenişehir İlçesi Terziler Mahallesi'nde ikamet eden H.Ç isimli bir vatandaşı arayan iki şüpheli, kendilerinin jandarma olduğunu iddia ederek, "İsminiz cinayete karıştı, sizinle görüşmemiz gerekiyor" dedi. İki şüpheli telefonla aradıkları H.Ç'nin adresine giderek kendisinden 10 bin lira para aldıktan sonra kayıplara karıştı. Yine aynı şahıslar bu kez başka bir mağduru arayarak aynı bahane ile M.T. isimli bir vatandaşın adresine gitti. M.T. isimli şahıstan da 105 bin lira alan sahte jandarmalar kayıplara karışırken, dolandırıldıklarını anlayan mağdurlar 112 ekiplerinden yardım istedi.

Jandarma ekipleri harekete geçti

İhbar üzerine harekete geçen jandarma iki şüphelinin kimliğini tespit etti. Kimliği tespit edilen B.K.A. (17) ve A.V.'nin (19) taksiyle kaçmaya çalışması üzerine kovalamaca başladı. Kısa süre sonra yakalanan şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilirken, ele geçirilen paralar ise sahiplerine teslim edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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