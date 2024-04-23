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Bursa'da Polis Memuru Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

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Bursa'da Güven Timleri Büro Amirliği'nde görev yapan polis memuru Uğur Altan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Altan'ın cenazesi Manisa Akhisar'da defnedilecek.

Bursa'da Güven Timleri Büro Amirliği'nde görev yapan polis memuru, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği'nde görev yapan polis memuru Uğur Altan, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Altan'ın cenazesi, memleketi olan Manisa Akhisar'da kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güven Timleri Kalp Krizi Uğur Altan Akhisar Manisa Bursa 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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