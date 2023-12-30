Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Plastik Toplama Fabrikasında Yangın Çıktı

Güncelleme:
Abone Ol

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki plastik toplama fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.

Bursa'da organize sanayi bölgesindeki plastik toplama fabrikasında yangın çıktı. Ekipler alevlere müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Nilüfer ilçesine bağlı Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik toplama fabrikasında 17.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere teslim olan fabrikaya kısa zamanda 10'dan fazla itfaiye aracı sevk etti. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, çevredeki işçiler ve vatandaşlar da alevleri ve siyah dumanı cep telefonları ile kayda aldı. Siyah dumanlar Nilüfer ilçesinin birçok noktasında görülürken, alevlere müdahale devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Organize Sanayi Bölgesi Hasanağa İtfaiye Bursa Olay İtfaiye Güvenlik Bursa 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title