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Bursa'da Piknik İçin Gidilen Gölette Araçlar Bataklığa Saplandı

Bursa'da Piknik İçin Gidilen Gölette Araçlar Bataklığa Saplandı
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Bursa'nın Kestel ilçesindeki Gölbaşı Göleti'nde piknik yapan vatandaşların araçları bataklığa saplanarak mahsur kaldı. Kurtarma ekipleri ve köylüler, iki gün süren çabalarla yedi aracı bataklıktan çıkardı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde suların çekildiği göletin etrafına piknik yapmak için giden vatandaşlar araçları park ettiği arazide bataklığa saplandı. Kurtarmaya giden köylüler traktörleriyle, diğer kişiler de araçlarıyla mahsur kalınca onların imdadına Of Road ekipleri yetişti. Mahsur kalan 7 araç halatlar yardımıyla kurtarıldı.

Bursa'da havaların güneşli olması sebebiyle bazı vatandaşlar güzel havanın da tadını çıkarmak için Kestel Gölbaşı Göleti'ne gitti. Göl kurumuş ancak çevresi ise çamur ve bataklığa dönüşmüştü. Bunu hesap edemeyen sürücüler mahsur kaldı. Onlar köylülerden yardım istedi. Ancak köylülere ait traktörlerin yanısıra 6-7 araç da çamura saplandı.

Onlar da Of Road Kulubü'nden yardım istedi. Halatlar ve diğer köylülerin traktörlerinin yardımıyla iki gün süren kurtarma sonrası 7 araç kurtarıldı.

O anları anlatan macera tutkunları, "Piknikçiler suların çekilmesi sebebiyle battılar, traktörler de battı. Traktörler de dahil 6-7 araç da mahsur kaldı. Bursa Doğa Spor Kulubü Of Road ekipleri onları kurtarmak üzere bölgeye gelip köylülerle birlikte yardım etti "dediler.

Araçların kurtarıldığı anlar kameraya yansırken, güzel havanın tadını çıkarmak isteyenlerin günü ise adeta zehir oldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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