İran'daki patlamada ölü sayısı 25'e yükseldi

Komşuyu sarsan patlama! Bilanço her dakika ağırlaşıyor
Kanada'da araç kalabalığın arasına daldı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ülke şokta! Araç kalabalığın arasına daldı, çok sayıda ölü var
Ahmet Ercan: 6,2'lik depremin etkisi bitti

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan İstanbullulara müjde gibi haber
Sahte 'deprem uyarı' uygulamalarında kişisel veriler tehlikede

Deprem korkusu üzerinden dijital tuzak! Kişisel veriler tehlikede

Bursa'da Park Halindeki Minibüs Kendiliğinden Hareket Etti!

Bursa'da Park Halindeki Minibüs Kendiliğinden Hareket Etti!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde park halindeki minibüs, sürücüsü araçtan indikten sonra bir anda hareket etmeye başladı. Herkesi şaşkına çeviren o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da park halindeki minibüs araç sürücüsü araçtan indikten sonra bir anda harekete geçip ilerlemeye başladı. Park halindeki ve seyir halindeki araçlarla kazayı kıl payı atlatan minibüs park halindeki yerine tekrar gelirken, o ilginç anlarda sürücü ise canı pahasına mücadele verdi. Herkesi şaşkına uğratan o görüntü bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Osmangazi ilçesi, Yunuseli Mahallesi'nde bir sürücü minibüsünü park ettikten sonra aşağı indi. Sürücü tam aracın yanından ayrılacakken sürücüsüz şekilde harekete geçen araç, bir sağa bir sola gitti. Önce park halindeki araçlara çarpmaktan sonra da seyir halindeki bir servis aracına çarpmaktan kıl payı kurtulan araç sürücünün park ettiği yere manevra yaparak geldi. Bu esnada araç sahibi ise canı pahasına mücadele verdi. O ilginç anlar güvenlik kamerasına yansırken, görüntüleri izleyen vatandaşlar yaşadıkları şoku maç yorumlarmışçasına izledi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.