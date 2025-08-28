Bursa'da otomobilin traktöre çarpması sonucu kaza

Bursa'da otomobilin traktöre çarpması sonucu kaza
İnegöl'de meydana gelen kazada bir otomobil, traktörün römorkuna çarptı. Kazada bir kişi yaralandı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Bursa-Ankara karayolu İnegöl'ün Çitli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Boyüzük'e seyreden Fatih Mehmet A. (27) yönetimindeki 34 RU 3168 plakalı otomobil, Rıdvan Ö. (36) yönetimindeki 16 PU 123 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kazada traktördeki yolcu Yunus D. (30) yaralandı. Kaza yerine sağlık, jandarma ve Bölge Trafik ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
