Bursa'da Otomobilin Çarptığı Çocuk Ağır Yaralandı
İnegöl ilçesinde bir otomobilin bisikletli küçük çocuğa çarpması sonucu 6 yaşındaki Cihan K. ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan çocuk için tahkikat devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Albayrak caddesi ile Pınar sokağın kesiştiği kavşakta, seyir halinde olan sürücü Mustafa Rıdvan Ş. (21) yönetimindeki otomobil, bisikletiyle karşıdan karşıya geçmek isteyen Cihan K.'ya (6) çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan küçük çocuk haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla alakalı tahkikat devam ediyor. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa