Bursa'da otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

BURSA - Bursa'da seyir halindeyken otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, 03: 00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ediz Ü. motosikleti ile seyir halindeyken, Ferhat S. idaresindeki 46 AFA 988 plakalı otomobili görmeyerek arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü Ediz Ü. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrasında Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.